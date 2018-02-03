Владимир Быстров: долги у "Тосно" есть, следующий товарищеский матч пропустим

Полузащитник футбольного клуба "Тосно" из Ленинградской области Владимир Быстров подтвердил сложную финансовую ситуацию в команде. Также он заявил, что футболисты не выйдут на поле в следующем товарищеском матче с курским "Авангардом".

О долгах с заработной платой в "Тосно" и забастовке футболистов стало известно 2 февраля. Игроки команды отказываются играть и тренироваться.

"Есть такая ситуация. Ждем разрешения, ждем позиции руководства клуба, — сказал Быстров, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Команда приняла решение, что завтра пропустим товарищескую игру. Хотелось бы сейчас услышать от клуба более понятную позицию".

Футболист добавил, что если ситуация в ближайшее время не изменится, то футболисты перестанут выходить на тренировки.