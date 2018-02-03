Луиджи Ди Бьяджо временно возглавил сборную Италии по футболу

Луиджи Ди Бьяджо будет исполнять обязанности главного тренера сборной Италии по футболу в товарищеских матчах со сборными Аргентины и Англии. В настоящее время 46-летний специалист руководит молодежной сборной страны.

После того, как сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, ее главный тренер Джампаоло Вентура ушел в отставку. В настоящее время идет поиск нового руководителя национальной команды. В число кандидатов входит и тренер "Зенита" Роберто Манчини.

Пока же тренировать четырехкратных чемпионов мира будет Луиджи Ди Бьяджо, работающий с молодежной командой. Именно ему доверено руководить сборной Италии в двух ближайших товарищеских матчах – со сборными Аргентины и Англии. Обе встречи пройдут в Англии – 23 марта в Манчестере и 27 марта в Лондоне соответственно. Если итальянцы выступят достойно, то Ди Бьяджо будет утвержден в качестве главного тренера.

Луиджи Ди Бьяджо в прошлом полузащитник "Ромы", "Интера" и сборной Италии, участник двух чемпионатов мира и чемпионата Европы. С 2011 года он руководит молодежной сборной страны.