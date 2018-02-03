"Сами всех провоцируют": Шаманов назвал шантажом новую ядерную доктрину США

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал новую ядерную доктрину США. Депутат раскритиковал попытки США оправдать модернизацию и увеличение ядерного арсенала гипотетической угрозой со стороны России. Штаты намерены "свалить с больной головы на здоровую", заявляя, что Россия может ограниченно применить ядерное оружие первой, уверен Шаманов.

"Это ложь. В нашей военной доктрине такого нет и никогда не было", — сказал Шаманов "Интерфаксу".

Военные США полагают, что Россия способна нанести ядерный удар, чтобы парализовать США и НАТО, получив, таким образом, возможность завершить конфликт на выгодных для себя условиях.

Подготовку американцев к созданию ядерной крылатой ракеты морского базирования Шаманов назвал шантажом. США оправдывают это тем, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Мы неоднократно доказывали, что мы больше сократили, чем американцы", — сказал Шаманов.

Депутат уверен, что США не могут смириться с концом эпохи доминирования одной страны в мире. Для сохранения единоличного лидерства, уточнил Шаманов, они подготовили возможность использования своих противоракет как изделия двойного назначения.

"Так называемые противоракеты позволяют с очень маленьким подлетным временем запускать ядерные оружие по нашей территории", — заявил Шаманов.