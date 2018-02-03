Футбольный "Спартак" избавится от мяча на гербе

Чемпион России по футболу московский "Спартак" вернет себе прежний, исторический дизайн клубного герба. С эмблемы — красно-белого ромба с буквой С исчезнет футбольный мяч.

В 1998 году общество "Спартак" и футбольный клуб не смогли договориться о праве использования футболистами герба. Поэтому самому титулованному футбольному клубу страны пришлось изменить дизайн эмблемы , а именно разместить на нем футбольный мяч. Немалая часть болельщиков не приняла этой символики, назвав ромб "беременным". Клуб неоднократно пытался вернуть себе исторический вариант герба, но всякий раз не находил согласия с обществом, которое обладает исключительным правом на использование эмблемы.

Но 3 февраля "Спартак" добился права использовать ромб без мяча. "Между Акционерным обществом "Футбольный клуб "Спартак-Москва" в лице Вице-президента Н.К. Измайлова и Международным физкультурно-спортивным обществом "Спартак" имени Николая Петровича Старостина в лице Председателя А.Б. Алешиной был заключен долгосрочный лицензионный договор, в соответствии с которым ФК "Спартак-Москва" получил права на использование всех спартаковских товарных знаков, принадлежащих МФСО "Спартак", говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте чемпионов России.

Теперь "Спартак" будет использовать исторический ромб, без мяча и с наклоном белой полосы в правую сторону. Эта эмблема использовалась со времени основания клуба. Такой же ромбик оставил на стене поверженного рейхстага в мае 1945 года легендарный вратарь "Спартака" Владислав Жмельков.