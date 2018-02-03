В Африне убиты пятеро турецких танкистов

В ходе операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне подбит танк Вооруженных сил Турции, погибли пятеро военнослужащих, сообщил турецкий Генштаб.

Согласно его информации, танк был подбит в субботу, 3 февраля, в районе Шейх Хороз на севере Африна. На боевую машину напали члены организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ (запрещена в РФ). "Находившиеся в нем пятеро наших товарищей по оружию погибли, несмотря на оказанную им помощь", — цитирует документ РИА Новости.

Ранее Генштаб Турции сообщил, что с начала операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне погибли семеро турецких военнослужащих. Военное ведомство проинфомировало также, что в районе Африна убиты 897 членов курдской партии "Демократический союз" и Отрядов народной самообороны.

Со своей стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал наступление на Африн в ближайшее время.