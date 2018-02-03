Депутат Саблин: ПЗРК, сбивший Су-25, завезли в Сирию из соседней страны

ПЗРК, которым был сбит российский Су-25 при облете зоны деэскалации "Идлиб", завезли в Сирию несколько дней назад из сопредельного государства, заявил координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы, первый заместитель председателя организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин. При этом он сослался на собственные источники, передает "Интерфакс".

"Страны, с территории которых сюда приходит оружие для того, чтобы быть направленным против российских военных, должны понимать, что это не останется безнаказанным", — подчеркнул парламентарий.

Со своей стороны заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин указал, что инцидент с российским штурмовиком требует проведения расследования, и в частности выяснения факта, откуда боевики получили ПЗРК.

"(На) сегодняшний день не было ПЗРК, до этого случая, со стороны ИГ (запрещена в РФ), — приводит слова депутата РИА Новости. Парламентарий отметил, что он склоняется к тому, что "происхождение ПЗРК относится к странам Запада".

Российский самолет Су-25 был сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. После уничтожения российского Су-25 по боевикам был нанесен удар из высокоточного оружия. Не менее 30 террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в России) были ликвидированы, сообщило Минобороны РФ.