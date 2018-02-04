Из-за сериала Лондон может перестать быть убежищем для богачей

Великобритания будет постепенно терять статус "убежища для богатых" из-за новых инструментов финансового контроля, позволяющих проверять источники средств для покупки активов на территории Соединенного Королевства. Так прокомментировал объявленную властями Великобритании борьбу с владельцами нелегально приобретенных британских активов уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, находящийся в Лондоне с рабочей поездкой.

По словам бизнес-омбудсмена, "такой факт отношения к резидентам страны — это очень нехороший сигнал", передает ТАСС.

"Это говорит о том, что уже политическое руководство Англии начинает играть совершенно другую политику, начинает бороться с богатыми людьми, то есть оно будет терять вот этот статус убежища для богатых", — заявил он.

Великобритания "многие десятилетия жила за счет того, что давала налоговое и гражданское убежище большому количеству богатых людей", — говорит Титов. Лондон, по его словам, развивался столь быстро и динамично во многом благодаря тому, что в Британию приехали очень многие люди из России, из Китая, из арабских стран.

Там никогда не нужно было декларировать доходы, полученные за пределами Соединенного Королевства, напомнил Титов: "Вы могли сюда привозить сколько угодно денег, если у вас не было британского подданства и вы не являлись налоговым резидентом. Но налоги вы платили только с тех денег, которые вы заработали в Великобритании". И если теперь британские власти начинают проверять источники средств для покупки активов на территории страны, "это значит, что они начинают кардинально менять свое законодательство", говорит российский бизнес-омбудсмен.

Многие россияне обосновались в Лондоне еще в 1990-е и уже тогда стали приобретать там недвижимость, напомнил Титов, сам проживавший в британской столице с 1989 по 1997 год.

"И я начинал здесь свою карьеру в 1989 году, если бы они сейчас пришли и спросили, как я купил свою первую квартиру на окраинах Лондона, что бы я им сказал? Конечно, я уже не помню, как все это подтвердить бумагами", — говорит он.

Титов также рассказал журналистам, что президенту России Владимиру Путину передан список предпринимателей из РФ, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия, но желающих вернуться на родину. Речь идет о бизнесменах, по судебным делам которых возможен пересмотр.



У Лондона появились вопросы к русским и их деньгам

Российским олигархам, обосновавшимся в Великобритании, придется рассказать властям этой страны об источниках своего богатства, заявил накануне в газетном интервью британский замминистра внутренних дел Бен Уоллес. С 31 января у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества, происхождение которого неясно.

Данный инструмент — Unexplained Wealth Orders (UWO) — позволяет британским властям требовать от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов (71 тысяча долларов) объяснений о происхождении таких активов и соответствующих счетов. Новые правила распространяются и на "политически значимых лиц".

По сведениям The Times, уже определены десятки лиц, которым могут быть направлены упомянутые UWO, а в отношении двух из них готовится запуск процедуры. О ком именно идет речь, издание не уточняет.

По словам Уоллеса, лица, использующие Великобританию в качестве тихой гавани для своих добытых незаконным путем капиталов, как раз и станут целями новых инструментов финансового контроля. Запросы UWO могут быть применены к людям любых национальностей, но русские, как ожидается, станут особой категорией целей, сообщает Sky News.

Уоллес надеется, что привлечению большего внимания к "русским деньгам" в Британии поспособствует новый сериал "Би-Би-Си" McMafia — экранизация одноименной книги британского журналиста Миши Гленни. Зрителям показали уже шесть серий "МакМафии" из восьми. По словам Уоллеса, пока что этот сериал "очень близок к правде".