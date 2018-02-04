Бизнесмены, вернувшиеся из Британии в Россию, могут попасть под амнистию капиталов

Нужно создавать условия для возвращения в Россию бизнесменов, уехавших по разным обстоятельствам за границу и переведших туда свой бизнес, что, однако, не означает автоматической амнистии для совершивших уголовные преступления. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции партии "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

О передаче президенту России Владимиру Путину списка бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться на родину, заявил ранее бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Борис Титов, напоминает РИА Новости.

"Я бы разделил тех, кто совершил уголовные преступления — это одна история, и тех, кто просто вывез туда капитал", — говорит Исаев.

По его словам, в Госдуме рассмотрят законопроекты об амнистии капиталов, и условия для возвращения уехавших из России предпринимателей надо создавать, но это "не означает автоматической амнистии для тех, кто совершил уголовное преступление". Что же касается административных правонарушений, это "всегда небольшие штрафы", отметил Исаев, и это "вряд ли кого-то останавливает".

О проведении в 2018 году новой амнистии капиталов объявил ранее президент России Владимир Путин. Первый этап амнистии прошел с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года: россияне могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании, избежав налоговых претензий.

В законопроекте, который внесли депутаты Андрей Макаров, Павел Крашенинников, Анатолий Аксаков и Алексей Диденко, предложено провести второй этап амнистии капиталов в срок с 1 марта 2018 по 28 февраля 2019 года. Для тех, кто подаст декларации на втором этапе, предполагается такой же объем гарантий, как и в ходе первого этапа. В Госдуме планируют рассмотреть и принять весь пакет проектов по продлению сроков амнистии капитала на предстоящей неделе.