Массовую бойню в Мачерате устроил кандидат от "Лиги Севера"

Итальянцу Луке Трайни, 28 лет, открывшему стрельбу по мигрантам в городе Мачерата, предъявлены обвинения в массовой бойне, отягченной расовой ненавистью. Кроме того, он обвиняется в незаконном ношении оружия и других преступлениях, передает РИА Новости.

ЧП в Мачерате (область Марке) произошло в субботу утром. Трайни открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля. Он выстрелил около 30 раз. Ранения получили шесть человек, все они выходцы из Африки. Примерно через два часа полицейские задержали стрелявшего в центре города, на ступенях монумента павшим в войнах. На плечи мужчины был накинут итальянский трехцветный флаг, а в момент задержания он вскинул руку в фашистском приветствии и выкрикивал националистические лозунги. Позднее в ходе обысков в его квартире были найдены "Майн Кампф" и флаг с кельтским крестом.

По данным правоохранительных органов, причиной, побудившей Трайни на совершение этого преступления, стало убийство 18-летней римлянки Памелы Мастропьетро. Ее тело несколькими днями ранее было обнаружено в Мачерате расчлененным в двух небольших чемоданах. Обвинение в убийстве девушки, проходившей курс лечения от наркозависимости, предъявлено 29-летнему мигранту из Нигерии. Как рассказал сам Трайни, он собирался поехать в тренажерный зал, но в который раз услышал по радио в машине новости об убийстве Мастропьетро. После этого он вернулся домой и взял пистолет.

После задержания Трайни был помещен в ту же тюрьму, где содержится обвиняемый в убийстве Мастропьетро нигериец. Неонацист помещен в отдельную камеру и, по словам правоохранителей, ведет себя спокойно, в содеянном не раскаивается.

По данным итальянских СМИ, в прошлом году Трайни участвовал в местных выборах. Он пытался избраться в совет города Корридония в той же области Марке от правоцентристской партии "Лига Севера". В свою предвыборную программу кандидат включил пункт о контроле над гражданами стран, не входящих в ЕС. Тем не менее лидер "Лиги Севера" Маттео Сальвини, который на опубликованном видеоролике пожимает Трайни руку в ходе одного из мероприятий, заявил, что не помнит этого человека.