Массовую бойню в Мачерате устроил кандидат от "Лиги Севера"Читайте нас в Telegram
Итальянцу Луке Трайни, 28 лет, открывшему стрельбу по мигрантам в городе Мачерата, предъявлены обвинения в массовой бойне, отягченной расовой ненавистью. Кроме того, он обвиняется в незаконном ношении оружия и других преступлениях, передает РИА Новости.
ЧП в Мачерате (область Марке) произошло в субботу утром. Трайни открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля. Он выстрелил около 30 раз. Ранения получили шесть человек, все они выходцы из Африки. Примерно через два часа полицейские задержали стрелявшего в центре города, на ступенях монумента павшим в войнах. На плечи мужчины был накинут итальянский трехцветный флаг, а в момент задержания он вскинул руку в фашистском приветствии и выкрикивал националистические лозунги. Позднее в ходе обысков в его квартире были найдены "Майн Кампф" и флаг с кельтским крестом.
По данным правоохранительных органов, причиной, побудившей Трайни на совершение этого преступления, стало убийство 18-летней римлянки Памелы Мастропьетро. Ее тело несколькими днями ранее было обнаружено в Мачерате расчлененным в двух небольших чемоданах. Обвинение в убийстве девушки, проходившей курс лечения от наркозависимости, предъявлено 29-летнему мигранту из Нигерии. Как рассказал сам Трайни, он собирался поехать в тренажерный зал, но в который раз услышал по радио в машине новости об убийстве Мастропьетро. После этого он вернулся домой и взял пистолет.
После задержания Трайни был помещен в ту же тюрьму, где содержится обвиняемый в убийстве Мастропьетро нигериец. Неонацист помещен в отдельную камеру и, по словам правоохранителей, ведет себя спокойно, в содеянном не раскаивается.
По данным итальянских СМИ, в прошлом году Трайни участвовал в местных выборах. Он пытался избраться в совет города Корридония в той же области Марке от правоцентристской партии "Лига Севера". В свою предвыборную программу кандидат включил пункт о контроле над гражданами стран, не входящих в ЕС. Тем не менее лидер "Лиги Севера" Маттео Сальвини, который на опубликованном видеоролике пожимает Трайни руку в ходе одного из мероприятий, заявил, что не помнит этого человека.
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Kia Sorento Prime
- Владимир Путин допускает возможность снижения цен на бензин
- Названы российские цены на гибридные родстер и купе BMW i8
- Toyota привезла в Россию дешевую версию внедорожника Fortuner
- "АвтоВАЗ" готовится открыть продажи кросс-седана Lada Vesta
-
Сирия: подбивших Су-25 боевиков уничтожили высокоточным ударом
- Опекуны накачали малыша психотропами. Он в коме
- Скандал в Германии: застенки гестапо превратили в люксовый ТЦ
- Из-за сериала Лондон может перестать быть убежищем для богачей
- Жена Трампа сбежала от него в Палм-Бич
- Саакашвили мешают "железные памперсы" Порошенко
-
Банк России объединит "Бинбанк" и "Открытие"
- Найти работу как можно быстрее: 7 советов
- Путин считает возможным снижение цен на бензин
- Почему не нужно бояться новых санкций
- Объем ФНБ сократился в январе до 3,729 трлн рублей
-
Антироссийская ядерная доктрина: Москва учтет новый курс Вашингтона
- Путин и Назарбаев обсудили урегулирование в Сирии
- Трамп рассказал об американском позоре
- Зюганов подсказал способ выхода из кризиса
- Небензя: США относится к Ирану, как сенатор Катон к Карфагену
-
Софию замкнуло после вопроса об Украине
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
- Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина
-
Поп-звезда 80-х отдала мужу-предателю дачу
- Застройщики рассказали, какое жилье пугает покупателей
- На всякий пожарный: как застраховать квартиру
- Квартиру рэпера Гнойного сдают на популярном ресурсе
- Как получить налоговый вычет при покупке квартиры
-
Московским дворникам выдали по две лопаты для борьбы со снегом
- Безработный из Казани превратился в "великого утешителя" и гуру
- Таможенники взяли шопоголиков под контроль
- Аренда в Интернете: как остаться без коттеджа и без денег
- От полосы препятствий до икебаны: чем заняться в Москве в выходные
-
Россия вспоминает героев Сталинградской битвы
- Легендарный автомат стал оружием солдат будущего
- Белый дом и ЦРУ объяснили, зачем прилетал Нарышкин
-
Неадекватный прохожий напал на женщину и откусил палец ее мужу
- Ученые назвали самые опасные продукты питания
- Возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании 13-летней москвички
- Поклонники Ольги Бузовой попали в руки мошенников
- Контролерам запретят высаживать безбилетников на мороз
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Почему стресс заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- У мужчин, которые слушают рок, больше тестостерона
- Холестерин ускоряет рост опухолей в 100 раз
- Забытый антибиотик поможет в борьбе с супербактериями
- Есть вопрос: безопасны ли сковородки с антипригарным покрытием
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
На Большом адронном коллайдере обнаружена частица, которую ждали 50 лет
- Мозговой имплантат помог пациентам замедлить развитие слабоумия
- Биологи: на наших глазах рождается вид оранжевых карликовых пещерных крокодилов
-
"Селфи" уже в кино: отзывы зрителей
- Новый вирус: найден способ вставить Николаса Кейджа в любой фильм
- Привет из 90-х: Ван Дамм возвращается в трейлере нового "Кикбоксера"
- "Мир Дикого Запада": что известно о втором сезоне
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Зачем Чехов поехал на Сахалин
- Почему слезы горькие
- Кот наворовал для новозеландца чужое нижнее белье
- Ученые раскрыли тайну видео с принимающей душ крысой
- Олуша, влюбившийся в статую, умер у тела "подруги"
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
Коротко
Непогода в Москве: повалено более двух тысяч деревьев
Афины: анархисты закидали полицию коктейлями Молотова, в ответ полетели гранаты
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Су-25 могли сбить из украинского ПЗРК
Массовую бойню в Мачерате устроил кандидат от "Лиги Севера"
Россия поднялась на 89-е место в рейтинге верховенства права
Нужна помощь: Ильсура Гибадуллина спасет внутривенное питание
11 миллионов зрителей: "Движение вверх" тянет в кинотеатры, как магнит
Помогите спасти жизнь двухлетнего Мишутки!
Российские футболисты выиграли Кубок Легенд
На питании заключенных сэкономили 1,2 миллиарда
Бывший тренер "Севильи" победил рак
Богатых россиян не оставят без пенсии
В Кремле Патриарх помолился о российских олимпийцах
"Министр информации" ИГ схвачен в Анкаре
МОК может исключить бокс из олимпийской программы
Трамп сожалеет, что "расследование по РФ" затмило его успехи
Оркестр Павла Когана приглашает в Консерваторию на "Сотворение мира"
Реклама с голым мужчиной пугает американцев
Хронические заболевания могут спровоцировать рак
Еженедельная программа Вести.net от 03 февраля 2018 года
Программа "Индустрия кино" от 3 февраля 2018 года
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере