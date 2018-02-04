Российские футболисты выиграли Кубок Легенд

В Москве завершился юбилейный десятый розыгрыш Кубка Легенд – турнира с участием футболистов-ветеранов. Победителем снова стала сборная России, обыгравшая в финале команду Португалии 8:4.

В финале наша сборная , которой руководил Валерий Гладилин, уверенно переиграла сборную Португалии. По два мяча в составе нашей команды забили Егор Титов и Роман Широков, по разу мяч в ворота португальцев отправили Дмитрий Хлестов, Алексей Смертин, Роман Павлюченко и Константин Головской. У португальцев голы провели Луиш Мигел, Манише, Симао Саброза и Педру Мендеш. Сборная России выиграла турнир в десятый раз.

Третье место заняла Сборная звезд, победившая команду Германии 10:7. У победителей дважды отличился Дмитрий Булыкин. В матче за пятое место французы разгромили сборную Италии 8:3.