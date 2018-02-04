Чешка Петра Квитова выиграла St. Petersburg Ladies Trophy

В Санкт-Петербурге завершился представительный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Победу в одиночном разряде одержала чешская теннисистка Петра Квитова.

В финале Квитова довольно легко разобралась с представительницей Франции Кристиной Младенович 6:1, 6:2. Поединок продолжался 65 минут.

Ранее определились победительницы в парном разряде. Главный приз достался российско-швейцарскому дуэту Вера Звонарева – Тимеа Бачински.