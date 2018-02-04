В Киеве считают, что коктейль Молотова в здание союза венгров бросила "рука Кремля"

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко голословно обвинил Россию в поджоге здания Союза венгерской культуры в Ужгороде. Как заявил чиновник в Twitter, бутылку с зажигательной смесью бросила "рука Кремля".

Ранее неизвестных поджигателей осудил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет РИА Новости.

На самом деле, к осложнениям в отношениях Украины и Венгрии привело принятие закона об образовании. На Украине национальные меньшинства будут постоянно ограничиваться в праве обучения на родном языке.

Польша, Венгрия, Россия и Румыния считают, что Украина нарушает Конституцию и международные обязательства.