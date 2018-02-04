Нападающий сборной России Кирилл Капризов избежал травмы в матче со "Спартаком"

Сборная России по хоккею провела последний контрольный матч перед отъездом на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан. Национальная команда выиграла у московского "Спартака" в дополнительное время со счетом 2:1.

В этой встрече получил повреждение нападающий сборной России Кирилл Капризов. В начале овертайма форвард смог покинуть лед с помощью товарищей и больше на площадке не появлялся.

Однако главный тренер сборной России Олег Знарок снял напряжение, заявив, что опасений за состояние здоровья Кирилла нет. "Капризов улыбается, травмы нет", — сказал Знарок. Таким образом, участию Капризова в Олимпиаде ничего не угрожает.