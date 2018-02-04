В Африне убиты двое турецких военных

В сирийском Африне, где продолжается операция "Оливковая ветвь", в воскресенье погибли двое турецких военнослужащих, пятеро получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на заявление генштаба Турции.

Накануне генштаб сообщил о семи военных в Африне. Таким образом, общее число погибших турецких военнослужащих с начала операции достигло 14.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, в свою очередь, сообщил в воскресенье, что турецкие военные уничтожили в Африне 538 целей и нейтрализовали 935 террористов, сообщает ТАСС. А вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что целью турецких Вооруженных сил в сирийском Африне могут стать американские военнослужащие, одетые в униформу курдских отрядов "Сил народной самообороны".

Операция "Оливковая ветвь" началась 20 января, она направлена против формирований курдов в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.