Работа московских аэропортов постепенно нормализуется

По информации представителей авиадиспетчерских служб московской воздушной зоны, работа столичных аэропортов постепенно нормализуется, пик задержек рейсов пройден.

Сейчас длительных задержек авиарейсов нет, самолеты взлетают и садятся штатно и не уходят на запасные аэродромы, сообщает "Интерфакс". Все самолеты перед вылетом проходят обработку противообледенительной жидкостью, аэродромы расчищаются в соответствии с графиком.

В настоящее время по данным портала "Яндекс.Расписание" число задержанных рейсов в аэропортах Москвы снизилось почти втрое — до 53. Самая сложная ситуация по-прежнему в аэропорту Шереметьево, где задержаны 33 рейса. В аэропорту Домодедово задержаны 19 рейсов и пять отменено, во Внуково задержан всего один рейс.

Как сообщалось, накрывший накануне Московский регион в снегопад стал рекордным: к утру воскресенья высота сугробов в Москве достигла 43 сантиметров, обильные осадки не прекращаются. Синоптики предупреждают жителей столичного региона о метели и снежных заносах.