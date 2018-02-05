Последние слова летчика-героя: "Это вам за пацанов!"

В Сети появилось видео последних минут жизни российского пилота, погибшего в районе сирийского Идлиба. На записи слышны последние слова Романа Филиппова: "Это вам за пацанов!" Затем звучат выстрелы.

Самолет Су-25, которым управлял Филиппов, был сбит над Идлибом из переносного зенитного ракетного комплекса. Пилот успел катапультироваться и вступил в бой с боевиками "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России). Он взорвал гранату, чтобы не попасть в плен к террористам.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования родным и близким Романа Филиппова, передает "Интерфакс". В своем сообщении он написал, что военная служба и судьба офицера были накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем. По его словам, Филиппов был асом отечественной штурмовой авиации, достойным и мужественным человеком. Он честно исполнял свой воинский долг — и в России, и за ее пределами.