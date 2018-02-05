На открытии Олимпиады россияне пройдут между сборными Австрии и Узбекистана

Команда "Олимпийских спортсменов из России" во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане пройдет между сборными Австрии и Узбекистана. Открытие Олимпиады пройдет 9 февраля, в церемонии примут участие 92 команды.

Российские спортсмены получили 55-й порядковый номер на параде сборных, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет Игр. Первыми по традиции пройдут греческие атлеты, а далее сборные появятся на стадионе в алфавитном порядке согласно корейскому языку. Замкнут парад северокорейские и южнокорейские спортсмены, которые пройдут под флагом, символизирующим единство стран.

Ранее стало известно, что олимпийский флаг, под которым россияне пройдут во время церемонии открытия, понесет один из волонтеров Игр.