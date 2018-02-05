На Мальдивах введено чрезвычайное положение

Президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает издание Аvas.

После того, как 4 февраля силовики сообщили главе государства о том, что Верховный суд может отстранить его от власти, Ямин распорядился ввести с 5 февраля режим ЧП на 15 дней.

На прошлой неделе Верховный суд островного государства отменил приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента страны Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров.

В 2008 году Нашид стал первым демократически избранным президентом Мальдивской республики, но был свергнут в 2012 году и признан виновным в террористической деятельности в марте 2015 года.

Мальдивы – государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов в Индийском океане, находящихся к югу от Индии.