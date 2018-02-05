Буйство погоды: на смену снегопадам идет самый холодный день зимы

Владимирская, Тульская, Смоленская, Ленинградская области, Удмуртия и Татарстан — аппетиты захватившего европейскую часть России циклона "Балканец" растут ежечасно. В Брянской области снегопад оставил без света почти 40 населенных пунктов. В Ульяновской и Саратовской областях без электричества остались 14 тысяч человек. В Калужской в блэкауте — более 500 населенных пунктов. МЧС настоятельно рекомендует, по возможности, оставаться дома, обходить деревья и шаткие строения. Выход из метро в Казани напоминает восхождение на снежную вершину. В Саратове растаявшие сугробы парализовали пешеходное движение: спасатели рекомендуют не форсировать ставшие полуметровыми лужами дороги. Ну, а в Москве объем вывезенного с улиц снега уже сопоставим с объемом стадиона "Лужники". На смену осадкам в столицу придет самый холодный день зимы.

Москва как будто неожиданно сменила географию и оказалась в Сибири. И вроде предупреждали, что подморозит и выпадет снег, но он не просто выпал, а стал идти сутки напролет. Оперативные службы призывали автовладельцев не садиться за руль, а воспользоваться общественным транспортом. Но и общественному транспорту на таких снежных заносах нелегко. И если столичные магистрали утром все-таки вычистили, то настоящие заторы — во дворах.

Машину надо сначала найти, потом извлечь из-под снега и еще попытаться выехать. Для Михаила — дирижера джазового оркестра — партия с саперной лопаткой стала настоящей импровизацией. Кто-то решил из снежного плена выдергивать, а не выкапывать. Кто-то считает, что для начала надо пожаловаться, а потом работать скребком. А кто-то точно будет не только жаловаться, но и судиться: на востоке столицы от снега дерево рухнуло на машины.

Весь собранный снег сразу не вывезешь. Собирают его в большие кучи и очень часто — на парковочных местах. Особенно автовладельцы раздражены, когда айсберги вырастают у школ, у больниц и на местах для инвалидов. 60 рублей в час — это почти полторы тысячи в сутки. Таких мест — либо на три маленьких машины, либо на две больших. Многие автовладельцы готовы сказать: "Возьмите мои деньги, и я здесь, пожалуйста, запаркуюсь". Но запаркован здесь большой сугроб. Возник он еще до этого снегопада, сейчас только вырос. Главное — непонятно, когда его эвакуируют, либо он сам уйдет по весне.

Снегом завалило не только столицу — вся средняя полоса. Московская, Ленинградская области, Поволжье. В Казани этим утром трамваи ходили с перебоями — рельсы под метровым слоем снега, а переходить дорогу помогали сотрудники ДПС.

Трасса Казань – Арск: на отдельных участках движение полностью останавливалось. С понедельника лопата — это уже не специнструмент, а, скорее, — автоаксессуар. И пусть такого снегопада, как за минувшие сутки, уже не предвидится — замораживать будет еще сильнее.

"Перемещается по-настоящему холодный арктический воздух и начинается похолодание, — констатирует директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — Уже сегодня ночью температура будет минус 15 -17, по области — минус 19, а в пониженных местах даже 20, все-таки настоящая зима".

В Ярославле автомобилисты получили "снежный билет": отказался от поездки на своей машине, сел в трамвай — показал права и едешь бесплатно.

И все-таки зима на третий месяц зимы для многих — настоящее удовольствие. И на лыжах по улицам хулиганят, и на снегоходах, и на ватрушках. Чтоб хоть в феврале почувствовать, что это такое — мороз и горы снега.