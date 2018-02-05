Отстреливался до последнего патрона: пилот Су-25 представлен к званию Героя России

Пилот сбитого в Сирии Су-25 посмертно представлен к званию Героя России. Главком ВКС назвал его гибель тяжелой утратой для всей российской авиации. Глубокие соболезнования родным и близким уже выразили в Кремле. Гвардии майору Роману Филипову было всего 33 года. Но его считали настоящим асом, одним из лучших пилотов страны. В авиацию он пришел по стопам отца, тоже боевого летчика, и выполнил десятки сложнейших задач.

Он принял бой и отстреливался до последнего патрона. А когда к нему, тяжело раненному, боевики подошли совсем близко, рассчитывая взять живым, Роман прижал к себе гранату и рванул чеку.

"За мужество и героизм майор Роман Филипов представлен к званию Героя Российской Федерации. Его гибель — тяжелая утрата для ВКС и всех тех, для кого он был настоящим боевым товарищем, наставником и образцом для подражания. Выражаю глубокие соболезнования родителям, семье и близким Романа. Мы окажем вам всю необходимую помощь и поддержку", — заявил командующий группировкой российских вооруженных сил в Сирии, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

Это было 3 февраля 2018 года. Роман выполнял очередное боевое задание: совершал облет восточной части зоны деэскалации "Идлиб" для контроля режима прекращения огня. Боевики выстрелили по самолету из переносного зенитно-ракетного комплекса. Ракета попала в сопло правого двигателя. Роман успел доложить об этом командованию. Судя по кадрам, от полученных повреждений самолет начал разрушаться еще в воздухе. И только в этот момент, когда стало понятно, что самолет не спасти, летчик принял решение катапультироваться.

Все это произошло в окрестностях населенного пункта Телль-Дебес. К месту приземления летчика сразу же устремились несколько отрядов боевиков. Роман отстреливался. Но с пистолетом Стечкина сложно обороняться против двух десятков боевиков с автоматами. К тому же Роман был тяжело ранен.

Один из важных вопросов — откуда у боевиков в зоне деэскалации переносные зенитно-ракетные комплексы? Кто им поставляет оружие? Ответственность за происшедшее уже взяли на себя сразу две группировки: "Хайет Тахрир аш-Шам" (это бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) и "Джейш ан-Наср", которая входит в состав "Сирийской свободной армии".

Но главное сейчас, конечно же, вернуть тело погибшего летчика. Министерство обороны России совместно с турецкими наблюдателями прорабатывает все варианты.

Роман Филипов родился во Владивостоке. Среднее образование получил в Воронеже, где все 11 лет учился в 85 школе. Учителя хорошо его помнят.

"Он стремился учиться, он был как-то немножко не по-детски даже взрослым. Всегда серьезный, ответственный, исполнительный, обязательный. Он никогда не взваливал свои обязанности на кого-то другого. Когда мы проводили классные часы, на тему кем ты будешь, он всегда говорил: я мечтаю летать, я мечтаю быть летчиком. Уже тогда он определился, кем быть. Когда закончил школу, сразу поступил в военное училище. Я вообще потрясена, что ребенок погиб. Это наш ребенок. Мы его очень любили", — рассказывает классный руководитель Романа Филипова Людмила Лазарева.

Роман Филиппов закончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. Командованием всегда характеризовался как перспективный, грамотный и решительный летчик-штурмовик. В авиаполку, где проходил службу, пользовался авторитетом. Служил на Дальнем Востоке, где прошел все должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи. В 2013 году капитан Филипов стал призером всеармейского конкурса "Авиадартс". В его послужном списке несколько командировок в Сирию.

Администрация воронежской школы, в которой учился Роман, просит присвоить учебному заведению имя героя России Романа Филипова.

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