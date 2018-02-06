Смирнов и Тарпищев представляют Россию на сессии МОК

132-я сессия Международного олимпийского комитета начала свою работу в Южной Корее, где 9 февраля будет дан старт зимним Олимпийским играм в Пхенчхане. Россию на ней представляют почетный президент ОКР Виталий Смирнов и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, являющиеся членами МОК.

Накануне открытия сессии президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил о решении не приглашать оправданных Спортивным арбитражным судом 13 российских спортсменов и двух тренеров на Олимпиаду 2018 года.

Напомним, что членство Олимпийского комитета России в МОК временно приостановлено. Поэтому на Играх в Пхенчхане российские спортсмены выступят под нейтральным флагом, сообщает РИА Новости.