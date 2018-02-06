Снегопад в Европе: блэкаут на Балканах и транспортный коллапс в Испании

Около 70 рейсов отменили в международном аэропорту Мадрида. Еще шесть самолетов, которые должны были приземлиться в испанской столице, перенаправили в другие аэропорты.

На работу воздушной гавани повлиял сильный снегопад. Накануне там пришлось закрыть две взлетно-посадочных полосы. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус их рейсов.

Непогода повлияла и на дорожное движение. Сотни автомобилистов застряли в пробках на всю ночь. Им на помощь отправилось воинское подразделение по чрезвычайным происшествиям страны.

Единственными, кого мощнейшие снегопады обрадовали, оказались школьники. Примерно для 50 тысяч учеников власти отменили занятия, передает телеканал "Россия 24".

Заметает не только Испанию. Непогода добралась и до стран Балканского полуострова. В одной только Боснии и Герцеговине за день снега намело примерно до колена. К такому количеству осадков там оказались не готовы: десятки населенных пунктов остались без электричества.