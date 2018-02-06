Пожар в городе Артем: жители четырех подъездов остались без света и тепла

Из-за пожара в жилом доме в городе Артем (Приморский край) без света, воды и тепла остались жители четырех подъездов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как сообщалось ранее, площадь возгорания в многоквартирном доме составила около 500 квадратных метров. 45 человек эвакуировали спасатели, часть покинула здание самостоятельно. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Сейчас пожарные заканчивают проливку помещений.

В результате пожара пострадало 46 квартир. 8 выгорели, остальные затопило. Восстановлением водоснабжения и подачи электричества будет заниматься комиссия по чрезвычайным ситуациям, говорится в сообщении.

Днем температура воздуха в городе – около 12 градусов ниже нуля. Ночью ожидается до 19 градусов мороза.