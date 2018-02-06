СК просит арестовать дагестанских чиновников

В Басманном суде Москвы рассматривается ходатайство следствия об аресте высокопоставленных чиновников из Дагестана по делу о хищениях денег, выделенных на социальные программы из бюджета.

Следственный комитет России сообщил Вестям.Ru, что ходатайствует об аресте четверых членов правительства Дагестана. Им инкриминируется хищение в особо крупном размере. Чиновники могли присвоили около 100 миллионов рублей, считают следователи.

Сотрудниками ФСБ был задержан врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. Ранее у них прошли обыски. Подозреваемые были доставлены самолетом Москву для проведения следственных действий.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, чиновники мошенничали в основном со средствами, выделенными в рамках федеральной программы "Образование", а именно завышали стоимость строительства детских садов в дагестанских селах. Кроме того, они включали туристические объекты, находящиеся в личной собственности в инвестиционные программы республики Дагестан.

Между тем, с сайта правительства Дагестана уже удалены фамилии задержанных чиновников. Вместо Абдусамада Гамидова врио премьера теперь числится Анатолия Карибова.