Путин получил удостоверение кандидата в президенты

Действующий глава России, который баллотируется на выборах-2018 как самовыдвиженец, получил удостоверение кандидата. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава юридической службы избирательного штаба Сергей Кабышев вручил этот документ Владимиру Путину.

Ранее Центризбирком зарегистрировал действующего президента кандидатом на следующий срок. Самовыдвиженцам необходимо представить в ЦИК не менее 300 тысяч подписей. Путин установил рекорд избирательной кампании — недействительными признаны всего 0,39 процентов подписей, собранных в его поддержку.

Как рассказал РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко, наряду с Путиным удостоверения кандидата получили еще два человека — глава ЛДПР Владимир Жириновский и выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Как ожидается, в ближайшие дни будут зарегистрированы еще пять человек: Григорий Явлинский, Борис Титов, Сергей Бабурин, Ксения Собчак и Максим Сурайкин.

Евгений Шевченко сообщил, что удостоверения действуют до конца выборов, а потом останутся на память кандидатам. А вот избранному президенту России будет выдано уже другое удостоверение, которое напечатано в единственном экземпляре, уточнили в ЦИК.

Выборы президента Российской федерации пройдут 18 марта 2018 года.