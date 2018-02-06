На Тайване девушка на ходу выпрыгнула из машины, поругавшись с бойфрендом

Бытовая ссора с молодым человеком едва не стоила жизни девушке из тайваньского города Тайнань. Взбешенная влюбленная, чье имя не называется, выпрыгнула из машины своего парня, которая двигалась со скоростью 60 километров в час. Инцидент был запечатлен на видео, сообщает Daily Mail.

На попавших в Сеть кадрах видно, как девушка вылетает из автомобиля бойфренда и ударяется об землю. После удара она несколько раз перекувырнулась.

К счастью, на место происшествия быстро прибыла полиция, которая вызвала скорую. Девушка отделалась незначительными повреждениями и царапинами на ногах.

Полицейские вынесли паре устное предупреждение, решив ее не штрафовать.