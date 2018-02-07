Минспорт России подал иски на 1 миллиард к генподрядчику строительства стадионов для ЧМ-2018

Министерство спорта Российской Федерации подало иски на сумму более 1 миллиарда рублей к компании "Стройтрансгаз", которая является генеральным подрядчиком строительства арен к чемпионату мира 2018 года по футболу в Волгограде и Нижнем Новгороде. Такая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Исковые заявления на 531 миллион 623 тысячи 155,33 рубля и на 483 миллиона 492 тысячи 333,76 рубля были зарегистрированы Арбитражным судом города Москвы 5 февраля текущего года. Других подробностей пока не сообщается, передает РИА Новости.

Чемпионат мира по футболу пройдет в период с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.