Экс-судья CAS объяснил, почему МОК обязан подчиниться решению арбитражного суда

Бывший судья Спортивного арбитражного суда Борд Расин Мелдведт заявил, что Международному олимпийскому комитету придется подчиниться решению CAS, если оно будет принято в пользу российских спортсменов, ранее подавших апелляции в выездную панель организации.

"Если CAS решит, что эти спортсмены не будут участвовать (в Олимпийских играх) на несправедливой основе, МОК должен уважать это решение. В 61-м пункте Олимпийской хартии говорится, что МОК должен исполнять решение CAS", — цитирует экс-судью РИА Новости со ссылкой NRK.

Кроме того, он объяснил, что в выездную панель Спортивного арбитражного суда входят трое судей, которые принимают решение, голосуя по каждому конкретному спортсмену. Напомним, что ранее 13 российский спортсменов и 2 тренера подали иски в CAS на решение МОК не приглашать их на Олимпийские игры в Южную Корею.