Футболист ЦСКА Вернблум собирается покинуть клуб в конце сезона

Футболист московского ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что рассматривает вариант с продолжением своей карьеры в другом клубе. По его словам, по истечение действующего контракта с "красно-синими" он может покинуть Москву.

"Да, я склоняюсь к тому, что этот сезон может стать последним для меня в составе ЦСКА, — приводит слова шведского игрока Чемпионат.Com. – Пока еще ничего не решено, поэтому посмотрим. В моем контракте осталось три месяца и пока у нас с клубом не было разговоров по новому соглашению. Но пока я не думаю, что моим следующим этапом карьеры станет "Гетеборг". У меня еще осталось немало сил и мне кажется, что я еще могу поиграть за границей"

Ранее сообщалось о том, что Вернблум может покинуть ЦСКА ради своего первого клуба в карьере – шведского "Гетеборга".