Депутаты задумались о возврате летнего времени

Россиянам могут вернуть летнее время. На час вперед предлагает перевести все стрелки часов в стране избранный от Челябинской области депутат Госдумы Андрей Барышев.

Предложенным им законопроект предлагает московское время установить равным всемирному координированному времени UTC+4 часа, сообщает ТАСС. По мнению депутата от "Единой России", это позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении всех трех летних месяцев и ранней осенью.

Это не только сэкономит ресурсы, а также укрепит здоровье граждан РФ, полагает автор законопроекта, основываясь на многочисленные обращения граждан в Госдуму с требованиями вернуть летнее время. При этом Барышев ссылается на выводы научных медицинских работников и практических специалистов-биологов о вреде здоровью от десинхронизации биологических ритмов.

С отменой летнего времени ежегодно люди теряют около 200 светлых часов, подсчитали ученые географического факультета МГУ.

Из-за отсутствия летнего времени россияне не просто лишаются солнечного света, но и тратят больше электроэнергии на освещение. Следовательно, растут их расходы на оплату электроэнергии, подчеркивает депутат.

В 2011 году сезонное время в России было отменено. Время весной 2011 года было переведено, как казалось тогда, в последний раз, и россияне начали жить в постоянном летнем времени. Через три с половиной года в России было принято решение о повсеместном возврате на постоянное зимнее время. В конце октября 2014 года стрелки часов были переведены на час назад, время стало поясным.

В конце октября 2017 года Европа перешла на зимнее время. И Россия и Европа отдалились по времени друг от друга. К европейским столицам присоединился и Киев — разница с ним составляет теперь один час. Чтобы узнать время в Берлине, Риме или Париже, от московского времени нужно отнимать 2 часа.