Землетрясение на Тайване: на связь не выходят 88 человек

На Тайване, где накануне произошло сильное землетрясение, на связь не выходят 88 человек. Пока они числятся пропавшими без вести. По последним данным, погибли шесть человек, пострадали еще 256.

В результате подземных толчков были повреждены десятки зданий. Общий материальный ущерб от землетрясения пока не подсчитан. В спасательной операции принимают участие более 1,3 тысячи специалистов, в их числе военные, медики, спасатели, пожарные и полицейские.

Спасатели пытаются отыскать людей и помочь им выбраться из обрушившихся зданий. Наиболее опасная ситуация сложилась в отеле Marshal. Фундамент и первый этаж отеля разрушились, из-за этого здание осело и наклонилось на 45 градусов. В настоящий момент неизвестно, сколько человек могут находиться внутри. Как сообщает РИА Новости, спасатели оцепили здание по периметру и пытаются укрепить стены здания специальными балками и предотвратить его окончательное разрушение.

Крупное землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. За ним последовали около сотни повторных толчков разной магнитуды.