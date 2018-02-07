Минобороны РФ: "Джебхат ан-Нусра" – инструмент в руках стран, недовольных политикой России

"Джебхат ан-Нусра" – главная причина дестабилизации обстановки в Сирии. Эта организация пытается сорвать мирные переговоры и вытесняет умеренную оппозицию. Более того, именно боевики "ан-Нусры" взяли на себя ответственность за уничтожение российского штурмовика Су-25, и именно они стоят за нападением дронов на российские военные базы Тартус и Хмеймим, заявил представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

При этом целый ряд фактов указывает на то, что одна или несколько развитых стран не согласны с политикой Москвы, и не желают, чтобы Россия играла ключевую роль в освобождении Арабской Республики от террористов. Поэтому они поддерживают "Джебхат ан-Нусру" (запрещена в России): снабжают ее оружием, деньгами и технологиями. В связи с этим, Конашенков предостерег, что радикальные группировки невозможно контролировать, и в будущем они обязательно нанесут удар в спину своим "заботливым хозяевам".

Кроме того, представитель Минобороны заявил, что крупные силы российской армии были выведены из Сирии после разгрома запрещенной в РФ группировки ИГИЛ. Однако в Республике все еще остается самодостаточное подразделение, которое следит за режимом прекращения огня, доставляет гуманитарную помощь и помогает наладить мирную жизнь в стране.