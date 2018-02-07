Назначен первый вице-премьер правительства Дагестана

Первым заместителем председателя правительства Дагестана назначен Анатолий Карибов. Соответствующий указ подписал врио главы Дагестана Владимир Васильев, передает "Интерфакс".

Кадровые перестановки в регионе начались после того, как были задержаны врио премьер-министра Абдусамад Гамидов, двое его заместителей и экс-министра образования республики Шахабаса Шахова. Они подозреваются в хищении денежных средств из бюджета Дагестана для реализации социальных программ на сумму в 107 миллионов 800 тысяч рублей.

Все республиканское правительство было отправлено в отставку. А 6 февраля глава Дагестана внес на рассмотрение Народного собрания кандидатуру нового премьера — Артема Здунова. 7 февраля депутаты утвердили Артема Здунова в должности председателя правительства республики.

Назначенный вице-премьером Анатолий Карибов родился в 1955 году в Махачкале. Выпускник Дагестанского государственного университета. В советский период занимал различные партийные и государственные должности в Дагестанской АССР. В 2002-2006 годах являлся заместителем министра по делам молодежи и туризму республики, затем еще два года проработал в должности первого заместителя министра. С 2008 по 2013 годы руководил Агентством по туризму Дагестана. А в 2013 году стал первым заместителем председателя правительства республики. После отставки регионального правительства в феврале 2018 года несколько дней являлся временно исполняющим обязанности премьер-министра республики до назначения на этот пост Артема Здунова.