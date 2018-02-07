Трамп назвал падение фондовых рынков недоразумением

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение в связи со скачками на американских фондовых рынках.

Об этом он, как передает "Интерфакс", написал в своем Twitter.

По его словам, раньше, при появлении хороших экономических новостей фондовые рынки росли, теперь падают.

"Это ужасное недоразумение: ведь у нас так много хороших, великих новостей об экономике", — выразил свое мнение глава Белого дома.

5 февраля американский рынок акций США в процентном выражении продемонстрировал самое значительное падение с 2011 года.

Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 опустились более чем на 4% и полностью ликвидировали подъем с начала 2018 года. При этом обвал Dow Jones в абсолютном выражении — на 1175 пунктов к закрытию сессии и на 1600 в течение торгов — стал максимальным за всю историю его существования.

Проблемы начались на прошлой неделе, когда усиление инфляционных ожиданий подстегнуло на фондовых рынках рост доходности государственных облигаций.