"Зенит" обыграл "Црвену Звезду" в контрольном матче

"Зенит" в рамках подготовки к весенней части футбольного сезона провел контрольный матч с сербской "Црвеной Звездой". Встреча завершилась победой российского клуба с результатом 1:0.

Судьбу встречи решил гол Александра Ерохина. В середине первого тайма петербуржцы разыграли угловой, мяч достался Ерохину. Александр обыграл бывшего зенитовца Милана Родича и нанес точный удар по воротам Милана Боряна.

В дальнейшем соперники создали немало моментов для взятия ворот. Мог развить успех "Зенит". Соперник ЦСКА по Лиге Европы "Црвена Звезда" также имела несколько возможностей забить, отлично сыграл вратарь "Зенита" Андрей Лунев. Но гол Ерохина остался единственным.