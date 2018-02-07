"Краснодар" уступил "Реалу" в юношеской Лиге УЕФА

В Краснодаре прошел матч 1/16 финала юношеской Лиги УЕФА. Молодежный состав "Краснодара" проиграл сверстникам из "Реала" в серии пенальти 0:3.

Основное время матча завершилось вничью 0:0. Пенальти лучше выполнили молодые футболисты "Реала", реализовавшие все три попытки. В то время как игроки ""Краснодара" не использовали три возможности. Вратарь испанцев Моха Рамос отбил удары Ивана Игнатьева, Магомеда-Шали Сулейманова и Арутюна Григоряна.

"Реал" вышел в 1/ финала турнира. Встреча прошла при рекордной для турнира аудитории. На стадионе "Краснодар" собралось 32510 зрителей.