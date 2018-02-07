"Спартак" выиграл у "Спарты" в контрольном матче

Чемпион России московский "Спартак", готовящийся к весенней части сезона в испанской Марбелье, провел контрольный матч с пражской "Спартой". Москвичи одержали победу с результатом 2:1.

"Спарта" активнее начала встречу, но первым успехом добился "Спартак". Новичок красно-белых Софьян Ханни вывел Квинси Промеса один на один с вратарем, и лидер спартаковцев поразил цель на 14 минуте. "Спарта" отыгралась через четыре минуты. Вацлав Кадлец воспользовался грубой ошибкой Дмитрия Комбарова.

Первый тайм прошел с некоторым преимущество пражан, но забить могли москвичи. Промес не попал в ворота после передачи Луиза Адриано. Первый тайм завершился вничью 1:1.

Второй тайм соперники проводили более осторожно. Однако спартаковцам удалось забить победный мяч. Гол организовали футболисты, вышедшие на замену. Зу Луиш отдал передачу Лоренсо Мельгарехо, и тот нанес точный удар. "Спартак" одержал первую победу в 2018 году.