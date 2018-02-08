Конькобежцы Кулижников и Юсков обратились в CAS

Не допущенные МОК к играм Пхенчхане российские конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков намерены добиться справедливости в Спортивном арбитражном суде. Спортсмены подали апелляцию в выездную панель CAS в Пхенчхане.

Павел Кулижников, Денис Юсков, биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, Татьяна Бородулина (шорт-трек), Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина) не были допущен МОК. Спортсмены обращались в CAS в Лозанне, но им было отказано в ускоренном рассмотрении дела.

Теперь все шесть спортсменов предпримут новую попытку оспорить решение МОК. Ранее у них были проблемы с допингом, однако все шестеро отбыли наказание и считаются "чистыми".