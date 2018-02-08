ЦИК отменил проведение подмосковного "школьного референдума" в день выборов президента

ЦИК РФ отменил решение избиркома Московской области о проведении "школьных референдумов" в день президентских выборов, передает "Интерфакс". Председателя комиссии Ирину Коновалову предупредили о возможности выражения ей недоверия со стороны ЦИК.

По словам главы Центризбиркома России Элла Памфиловой, проведение "школьного референдума" – бездарное и примитивное злоупотребление выборами. "Это вообще ни в какие ворота не вписывается", — подчеркнула она.

Памфилова призвала коллег в региональных избиркомах максимально дистанцироваться от различных конкурсов и мероприятий в день выборов президента РФ.