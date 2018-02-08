Ксения Собчак заработала за 6 лет около 404 миллионов рублей

Телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся на пост президента России от партии "Гражданская инициатива", за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, заработала 403 миллиона 805 тысяч рублей.

Как передает ТАСС, такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия России, опубликовав сведения о доходах и имуществе Собчак.

Кандидат на высший пост в стране указала в качестве свои источников дохода зарплату на телеканале "Дождь", радиостанции "Серебряный дождь", в издательском доме "Глобал Медиа Групп". Кроме этого, Собчак имеет дивиденды от вкладов и ценных бумаг, от ведения бизнеса, продажи имущества, гонораров и призовых выплат.

У нее 28 счетов и вкладов в различных банках, где на счетах в общей сложности находится более 417 миллионов рублей.

Собчак владеет тремя квартирами – две из них находятся в Москве, одна – в Санкт-Петербурге. В северной столице ей принадлежат также восемь помещений. В собственности телеведущей находится загородный дом и участок в Подмосковье, а также легковой автомобиль Bentley Continental.