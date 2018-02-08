Сборная России не смогла выйти в финал чемпионата Европы по мини-футболу

В Словении продолжается чемпионат Европы по мини-футболу. Сборная России не смогла выйти в финал, уступив в полуфинале португальцам 2:3.

Первый тайм остался за сборной России. На четвертой минуте Эдер Лима отправил мяч в ворота португальцев, и этот гол остался единственным в первом тайме. Но после перерыва португальцам удалось переломить ход встречи. Цели достигли два удара Андре Коэлью. Наша команда попыталась спасти игру. Вратарь Георгий Замтарадзе уступил место на площадке полевому игроку. Но португальцы забили третий мяч, причем сделали это с нарушением правил. Вратарь Андре Соуза сыграл руками за пределами штрафной. Но судья этого не заметил. А Бруну Коэлью после передачи голкипера поразил пустые ворота. Наша команда не сдалась. Эдер Лима сократил отставание. Мог забить Сергей Абрамов, но не попал в ворота с близкого расстояния.

Португальцы выиграли 3:2 и вышли в финал. Второй финалист определится во встрече сборных Испании и Казахстана. Сборной России предстоит сыграть в матче за третье место.