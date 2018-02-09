Внук диктатора Франко попал в тюрьму в Испании

Франсиско Франко Мартинес-Бордиу – внук испанского диктатора Франко – попал в тюрьму за нападение на представителя власти и небрежное вождение. Ему предстоит пробыть в заключении 30 месяцев.

Внук диктатора ехал по трассе в провинции Теруэль (автономное сообщество Арагон) со включенным ближним светом фар. Когда гражданская гвардия попыталась его остановить, Франко попытался скрыться и врезался в патрульный автомобиль. Один страж порядка получил ранения, передает ТАСС. Инцидент произошел 30 апреля 2012 года, однако наказание для Франко назначено лишь сейчас.