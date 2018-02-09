Минобороны: за неделю у границ России вели разведку 20 летательных аппаратов

По сообщениям Министерства обороны, за неделю у границ России были замечены 20 летательных аппаратов, проводивших разведку. Самолеты ВС России 11 раз поднимались на перехват. Нарушений воздушного пространства России допущено не было, передает РИА Новости.

Наибольшая активность – 10 аппаратов-разведчиков – наблюдалась в западном направлении. В юго-западном направлении зафиксированы 6 летательных аппаратов, еще 4 – в северном ("Арктическом").