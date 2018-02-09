Леонид Слуцкий может продолжить тренерскую карьеру в Голландии

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в чемпионате Голландии. В услугах российского специалиста заинтересован "Твенте".

Согласно информации газеты "Спорт-Экспресс", "Твенте" намерен предложить Слуцкому контракт. Переговоры начнутся весной, и если они завершатся успешно, то летом Леонид Викторович отправится в Энсхеде. В качестве спортивного директора "Твенте" рассматривает Олега Яровинского, работавшего вместе со Слуцким в ЦСКА и "Халл Сити".

Леонид Слуцкий в мае прошлого года возглавил клуб английского Чемпионшипа "Халл Сити". Но уже в декабре Слуцкому пришлось оставить свой пост из-за неудачного выступления команды.