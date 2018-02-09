Косачев: спортсмены должны подавать иски вплоть до ЕСПЧ

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане – политическое, принятое под давлением Международного олимпийского комитета (МОК). Глава комитета Совета Федерации по международным делам написал об этом на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, это следствие "призывов западных политиков "возместить" России за блестящую Олимпиаду в Сочи, за Украину, за Крым и за Сирию".

Косачев уверен, что спортсмены не должны сдаваться после недопуска на Олимпиаду, а продолжить подавать иски в международные суды на это решение вплоть до ЕСПЧ.