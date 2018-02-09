Собчак сочла молитвенный завтрак с Трампом "бесполезным событием"

Кандидат в президенты России Ксения Собчак, находящаяся сейчас в США, поделилась впечатлениями о ежегодном молитвенном завтраке у президента Дональда Трампа, на котором ей удалось побывать.

"Из-за бесконечного потока официальных речей никто не может между собой поговорить. Поэтому и бессмысленное", — пояснила Собчак Русской службе BBC.

При этом с самим американским лидером Собчак за завтраком не встречалась. На вопрос журналистов, удалось ли ей встретиться с членами конгресса США, Собчак ответила уклончиво: "Да, у меня были разные встречи, но я не о всех могу говорить, потому что эти встречи off the record (не под запись)".

Всего Ксения Собчак провела в США 3 дня, во время которых она побывала в Вашингтоне и Нью-Йорк, а также выступила в Колумбийском университете.

Молитвенный завтрак — статусное событие, которое каждый год организует в Вашингтоне конгресс США совместно с христианской организацией Fellowship Foundation. По традиции в нем принимает участие и президент США.