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Президентские выборы 31 минута назад
Собчак сочла молитвенный завтрак с Трампом "бесполезным событием"Читайте нас в Telegram
Кандидат в президенты России Ксения Собчак, находящаяся сейчас в США, поделилась впечатлениями о ежегодном молитвенном завтраке у президента Дональда Трампа, на котором ей удалось побывать.
"Из-за бесконечного потока официальных речей никто не может между собой поговорить. Поэтому и бессмысленное", — пояснила Собчак Русской службе BBC.
При этом с самим американским лидером Собчак за завтраком не встречалась. На вопрос журналистов, удалось ли ей встретиться с членами конгресса США, Собчак ответила уклончиво: "Да, у меня были разные встречи, но я не о всех могу говорить, потому что эти встречи off the record (не под запись)".
Всего Ксения Собчак провела в США 3 дня, во время которых она побывала в Вашингтоне и Нью-Йорк, а также выступила в Колумбийском университете.
Молитвенный завтрак — статусное событие, которое каждый год организует в Вашингтоне конгресс США совместно с христианской организацией Fellowship Foundation. По традиции в нем принимает участие и президент США.
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