Глава ДНР: убийцы Гиви и Моторолы - одни и те же люди

К убийству донбасских ополченцев Гиви и Моторолы в Донецке причастны одни и те же люди, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Установлены все лица, кто к этому причастен, некоторые задержаны. Думаю, дело закончим в этом году. Те убийцы связаны с гибелью Арсена Павлова (Моторолы)", — рассказал он "Интерфаксу".

Комбат Арсен Павлов по прозвищу Моторола был убит 16 октября 2016 года. Бомба сработала, когда он ехал в лифте в собственном доме. Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (позывной "Гиви") погиб в феврале 2017 года в собственном кабинете – по зданию выстрелили из реактивного пехотного огнемета "Шмель".

В Министерстве обороны ДНР уверены, что убийства совершили украинские диверсанты. Как установили донецкие следователи, приказы о планировании терактов в ДНР отдавал глава контрразведки СБУ Алексей Петров.