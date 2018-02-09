Семья Спартака Мишулина хочет эксгумировать тело актера с целью проведения ДНК-теста

Семья Спартака Мишулина хочет эксгумировать тело актера с целью проведения ДНК-тестаЧитайте нас в Telegram
Семья народного артиста Спартака Мишулина судится со своим новоявленным родственником, требуя признать его самозванцем и защитить их честь и достоинство. 9 февраля началось рассмотрение иска по существу. Вдова и дочь отказываются верить ДНК-исследованию о том, что у актера был внебрачный сын. Требуют назначить экспертизу и согласны даже на эксгумацию тела.
Тушинский районный суд Москвы так и не смог поставить точку в одной из самых лихо закрученных интриг последних месяцев и юридически ответить на вопрос: является ли актер Театра российской армии Тимур Еремеев незаконнорожденным сыном народного артиста СССР Спартака Мишулина или же самозванцем?
Семья Спартака Мишулина — вдова Валентина Константиновна и дочь Карина — предъявили иск о защите чести и достоинства новоявленному родственнику, назвавшему себя сыном выдающегося артиста лишь спустя 12 лет после его смерти. Соответчик — журнал "Караван историй", опубликовавший интервью с Еремеевым.
"Даже есть такие фрагменты, что он в школе 17-летней маме Тимура Еремеева предлагал жениться. 17-летней! Вы понимаете, что это незаконно однозначно, — подчеркивает адвокат семьи Мишулиных Игорь Симонов. — Поэтому мы говорим о том, что наличие второй семьи и сокрытие жизнь на две семьи — это порочащие сведения".
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Как утверждалось в интервью, мать Тимура Еремеева познакомилась со Спартаком Мишулиным еще школьницей в Вологде, во время съемок. А в 1983-м, когда у артиста уже была законная семья, у Татьяны Еремеевой родился сын. И якобы тайный роман продолжался три десятилетия. Правда, ни единого документального доказательства этому нет.
"Я очень сильно тебя люблю, очень сильно. И что бы кто бы про тебя ни говорил, я знаю, что ты самый лучший, таких, как ты нет людей! У нас есть доказательства на руках. Я пойду до самого конца. Если надо, и мама пойдет, мы тебя не оставим. Ты нас не предавал никогда, и мы тебя не предадим никогда в этой жизни", — заверяет перед памятником отца на Ваганьковском кладбище дочь народного артиста СССР Спартака Мишулина Карина Мишулина.
В суде Валентине Мишулиной стала плохо: не выдержала перечисления подробностей якобы имевшей место измены.
"Хорошо, если ты себя возомнил сыном, значит она твоя сестра! Что же ты ее так уничтожаешь? Что ж ты меня за что уничтожаешь? Сейчас ты орешь, он везде орет, что оказывается, мы чуть ли не шведская семья, она в нашей постели ночевала. Ну как это можно?" – не понимает вдова народного артиста СССР Спартака Мишулина Валентина.
Чтобы защитить честное имя отца, Карина Спартаковна согласилась на исследование ДНК Спартака Мишулина и Тимура Еремеева. Результаты шокировали: 99,99% вероятности, что они отец и сын.
"Это было очень страшно. И то, что пережила моя мама, когда она кричала, что я не лягу с ним в одну могилу, — говорит Карина. — На нашей стороне правда, я это знаю. Но если мы не сможем ее доказать, я реально говорю, у меня просто желание наложить на себя руки, потому что я не вижу тогда смысла в этой жизни".
Однако выяснилось: ДНК Спартака Мишулина эксперты якобы каким-то чудом выделили из концертного костюма Карлсона, пролежавшего 12 лет после смерти артиста в подвале. Истцы требуют назначить уже судебную экспертизу и даже готовы пойти на эксгумацию.
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