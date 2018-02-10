Биатлонистки Акимова и Кайшева стартуют 17-й и 44-й в первой гонке Олимпиады

Стало известно, под какими номерами выступят в спринте на 7,5 километров российские биатлонистки. Татьяна Акимова начнет гонку с 17-й позиции. Еще одна наша спортсменка Ульяна Кайшева стартует 44-й. Всего в женском спринте примут участие 87 биатлонисток.

Гонка на 7,5 километров начнется 10 февраля в 14:15 по московскому времени. В ней будут разыграны первые олимпийские медали Игр-2018 в биатлоне. Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил до соревнований в Пхенчхане лишь двух российских биатлонисток – Татьяну Акимову и Ульяну Кайшеву.