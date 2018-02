Появились фото и видео со сбитым израильским истребителем

В соцсетях опубликованы первые фото и видео с места крушения истребителя F-16 ВВС Израиля, сбитого во время авианалета на "иранские объекты" в Сирии. Самолет разбился, оба члена экипажа катапультировались и находятся в больнице, передает РИА Новости.

Один из пилотов получил тяжелые травмы. На одном из опубликованных в Twitter видео снято поле, на которое приземлились летчики после катапультирования.



На нескольких фото видны обломки потерпевшего крушение израильского F-16, а на одном из видео снят спуск с парашютом одного из катапультировавшихся из истребителя пилотов.

Ранее представители армейской пресс-службы сообщили, что в ночь на субботу, 10 февраля, военные Израиля перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны из Сирии, и в ответ атаковали "иранские цели" на территории соседней страны.

Израильский журналист Ави Шарф написал в Twitter, что летевшие в Израиль пассажирские самолеты задержаны в небе над Средиземным морем во избежание их попадания под удар ракет ПВО.

Израильские военные подтвердили, что их самолет был сбит огнем сирийской ПВО, и утверждают, что он был поражен уже над территорией Израиля. Опубликованы фотографии остатков одной из сирийских ракет, запущенных по израильским самолетам. Судя по всему, это ракета ЗРК С-125 "Печора".

Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конкрикус сообщил об ударах вооруженных сил еврейского государства по 12 сирийским и иранским военным целям в Сирии "в ответ на иранскую агрессию".

The IDF is striking numerous (12) Syrian and Iranian military targets in Syria, in response to Iranian aggression. More to follow